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МОЗ: Торік в Україні на кір захворіло людей у 6 разів більше, ніж у 2022 році

У січні 2024-го в Україні зафіксовано вже п'ять випадків кору: три - в Одеській області та по одному в Чернігівській і Волинській. 

МОЗ: Торік в Україні на кір захворіло людей у 6 разів більше, ніж у 2022 році
Фото: slovoidilo.ua

У 2023 році на кір в Україні захворіло ушестеро більше людей, ніж у 2022 році. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, у 2022 зафіксували 11 випадків захворювання, а торік - 65 у 15 областях і Києві. 

За попередніми даними, у січні 2024-го в Україні зафіксовано вже п'ять випадків кору: три - в Одеській області та по одному в Чернігівській і Волинській. 

Наразі епідемічна ситуація контрольована, зазначає МОЗ. У відомстві наголосили, що батькам важливо перевірити вакцинальний статус дітей і надолужити пропущені щеплення.

За підсумками 2023 року щепленнями проти кору, паротиту та краснухи (КПК) охоплено 92,4% однорічних дітей та 87,3% 6-річних. У МОЗ додали, що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я для формування колективного імунітету рівень охоплення щепленнями має становити не менше ніж 95%. 

Відповідно до календаря профілактичних щеплень кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та в 6 років. Наразі вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи є в усіх регіонах України ,а щеплення — безоплатні.

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