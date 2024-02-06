У січні в Україні виявили 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні"

Упродовж січня в Україні виявили 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні".
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Ці випадки зафіксували у 12 областях:
- Київська – 8 (4 - в області й 4 - у столиці);
- Сумська – 8;
- Львівська – 6;
- Черкаська – 5;
- Житомирська – 4;
- Хмельницька – 4;
- Волинська – 2;
- Івано-Франківська – 1;
- Одеська – 1;
- Чернівецька – 1;
- Рівненська – 1;
- Чернігівська – 1.
За даними МОЗ, зі 42 осіб восьмеро пацієнтів потребували госпіталізації, лише одна людина мала два щеплення проти COVID-19.
"У ВООЗ зазначають, що наразі ризик для населення - низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту «Дженні»", - наголосили у міністерстві.