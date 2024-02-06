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У січні в Україні виявили 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні"

Восьмеро осіб потребували госпіталізації.

У січні в Україні виявили 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні"
Фото ілюстративне
Фото: ukrinform.ua

Упродовж січня в Україні виявили 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні".

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Ці випадки зафіксували у 12 областях: 

  • Київська – 8 (4 - в області й 4 - у столиці);
  • Сумська – 8;
  • Львівська – 6;
  • Черкаська – 5;
  • Житомирська – 4;
  • Хмельницька – 4;
  • Волинська – 2;
  • Івано-Франківська – 1;
  • Одеська – 1;
  • Чернівецька – 1;
  • Рівненська – 1;
  • Чернігівська – 1.

За даними МОЗ, зі 42 осіб восьмеро пацієнтів потребували госпіталізації, лише одна людина мала два щеплення проти COVID-19.

"У ВООЗ зазначають, що наразі ризик для населення - низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту «Дженні»", - наголосили у міністерстві.

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