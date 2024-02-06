У січні в Україні виявили 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні"

Упродовж січня в Україні виявили 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні".

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Ці випадки зафіксували у 12 областях:

Київська – 8 (4 - в області й 4 - у столиці);

Сумська – 8;

Львівська – 6;

Черкаська – 5;

Житомирська – 4;

Хмельницька – 4;

Волинська – 2;

Івано-Франківська – 1;

Одеська – 1;

Чернівецька – 1;

Рівненська – 1;

Чернігівська – 1.

За даними МОЗ, зі 42 осіб восьмеро пацієнтів потребували госпіталізації, лише одна людина мала два щеплення проти COVID-19.

"У ВООЗ зазначають, що наразі ризик для населення - низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту «Дженні»", - наголосили у міністерстві.