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Збільшується кількість отруєнь людей чадним газом, - ДСНС

За півтора місяці загинули 9 людей.

Збільшується кількість отруєнь людей чадним газом, - ДСНС
В Україні збільшується кількість отруєнь людей чадним газом
Фото: rda-m-p.gov.ua

В Україні збільшується кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними медиків, з 1 грудня 2023 по 15 січня 2024 року в Україні сталось 103 випадки отруєння чадним газом. Внаслідок них загинули 9 людей.

Надзвичайники зазначили, що до таких трагедій часто призводять пожежі через порушення правил облаштування й експлуатації печей та обігрівачів. 

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За грудень 2023 року в Україні зафіксували близько 650 випадків таких займань. Це становить 20% від загальної кількості пожеж. 

  • У Одеській області троє дітей отруїлись чадним газом.

  • У жовтні на Львівщині знайшли мертвими п’ятьох людей – трьох жінок та двох чоловіків. За попередніми даними, люди загинули від отруєння чадним газом. Ще двоє дітей були госпіталізовані у важкому стані.

  • На початку грудня на Полтавщині та Львівщині чадним газом і продуктами горіння отруїлися 6 осіб, з яких 5 дітей.
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