Збільшується кількість отруєнь людей чадним газом, - ДСНС

В Україні збільшується кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними медиків, з 1 грудня 2023 по 15 січня 2024 року в Україні сталось 103 випадки отруєння чадним газом. Внаслідок них загинули 9 людей.

Надзвичайники зазначили, що до таких трагедій часто призводять пожежі через порушення правил облаштування й експлуатації печей та обігрівачів.

За грудень 2023 року в Україні зафіксували близько 650 випадків таких займань. Це становить 20% від загальної кількості пожеж.