Збільшується кількість отруєнь людей чадним газом, - ДСНС

В Україні збільшується кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
За даними медиків, з 1 грудня 2023 по 15 січня 2024 року в Україні сталось 103 випадки отруєння чадним газом. Внаслідок них загинули 9 людей.
Надзвичайники зазначили, що до таких трагедій часто призводять пожежі через порушення правил облаштування й експлуатації печей та обігрівачів.
За грудень 2023 року в Україні зафіксували близько 650 випадків таких займань. Це становить 20% від загальної кількості пожеж.
- У Одеській області троє дітей отруїлись чадним газом.
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У жовтні на Львівщині знайшли мертвими п’ятьох людей – трьох жінок та двох чоловіків. За попередніми даними, люди загинули від отруєння чадним газом. Ще двоє дітей були госпіталізовані у важкому стані.
- На початку грудня на Полтавщині та Львівщині чадним газом і продуктами горіння отруїлися 6 осіб, з яких 5 дітей.