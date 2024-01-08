У Києві радять повернутися до маскового режиму через COVID-19

У звʼязку з тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19, киянам радять повернутися до маскового режиму в місцях скупчення людей.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти», – зазначив Микола Поворозник.
Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.
«Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19», – зауважив Микола Поворозник та нагадав, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.
- Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус закликав продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19. Останнім часом у світі зросли випадки зараження на коронавірус.