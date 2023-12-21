Від кохання тьохкає серденько. Що ховається між міфами й правдою про секс?

Слово «оргазм» й досі змушує людей шарітись. Інколи здається, вимовиш це слово й автоматично все стається, як у поганому сні: ти позбуваєшся одягу і бігаєш Хрещатиком, а потім не знаєш, куди від того лиха сховатись. Так, ви вгадали, «дикий» сором — саме те почуття, що часто виникає під час розмови на цю делікатну і водночас важливу тему, що зветься «близькість і все, що з нею пов’язано». Однак «Твій сімейний лікар» не соромиться й не боїться говорити на відверті теми. Секс, як і фізичні навантаження чи, скажімо, профілактика хвороб — важливий. Тема близькості обросла міфологією, в яку ми з вами й досі віримо. Та чи мають ці міфи відношення до реального життя? ТСЛ розвінчує найпопулярніші міфи про секс та оргазм.

Міфологія тривалого сексу

Всі чули про секс, який може тривати годинами! Звідки ця міфологія взялася, сказати важко. Але, можливо, на це суттєво вплинули різні перебільшення або порнографічні фільми, які і є сучасними гіперболами, що стосуються сексу. Пограємось з метафорами. У порнографічних фільмах секс більше схожий на заплив двох людей, які отримують величезне задоволення, перепливаючи Ла-Манш. Тобто — нереально, перебільшено, міфологічно та награно. Втім тривалий секс все ж існує, але без еталонного хронометражу. Для когось він може тривати годину, пів години чи 10 хвилин — все індивідуально. Тож, якщо у вас не було кількагодинного сексу, можливо, це й на краще. Ви колись бачили людей, які перепливали Ла-Манш? Після того їм, мабуть, довго не хотілось сексу.

Секс без презерватива — кращий

Про це всі чули й, можливо, навіть перевірили на власному досвіді. Звісно, відчуття в презервативі можуть бути не ті. Але чи достатньо часу ви приділили вибору презерватива? Скільки презервативів ви спробували, аби знайти саме ті, які підходять по захисту й не блокують відчуття? І тут, вибачте, без метафор знову не обійтись. Вони допомагають пояснити складні теми. Скажімо, ви захотіли собі нові черевики. Приміряли кілька — одні тиснуть на п’ятку, другі вам не подобаються візуально, треті завеликі тощо. Поки ви знайдете своє взуття проходить який час, а ви перед цим пробуєте десятки різних варіантів. Так само і з презервативами. Уявіть, що це черевички, які треба підібрати для зручності й комфорту. Щоб знайти саме ті, які вам підійдуть, треба пробувати й шукати. І це стосується не лише чоловіків. Жіночі презервативи теж існують і їхній вибір не менш строкатий.

Окрім зручності треба пам’ятати, що презерватив — це не забаганка рекламного ринку, а ваша безпека. Захищений секс запобігає передачі ВІЛ, гепатитів та венеричних хвороб. Звісно, ви можете сперечатись з цією тезою і сказати у відповідь: «У мене до мого партнера чи партнерки є довіра, нащо нам той презерватив, тим паче ми разом вже багато років й не змінювали сексуальних партнерів чи партнерок». Це прекрасно — мати людину, якій довіряєш, це дає більше опори у житті. Але про себе треба дбати завжди, навіть коли ви сповна довіряєте людині, з якою у вас близькість. Та й статистику не варто ігнорувати, вона показує правду. Сьогодні 6 мільйонів людей у світі не знають, що мають ВІЛ, тож передають його, зокрема через незахищений секс. Та ВІЛ можна отримати не лише через незахищені сексуальні контакти, а й у стоматологічному кабінеті, тату салоні та під час манікюру. Вірус не можна побачити, але лише виявити спеціальним безоплатним тестуванням у кабінеті сімейного лікаря чи лікарки, у пунктах тестування чи кабінетах довіри. Знати свій ВІЛ-статус — це найвища довіра до партнера чи партнерки, турбота про них й про себе також.

Оргазм можуть відчути усі

Мабуть, ви чули історії, чи бачили у фільмах, як люди клепають себе молотком по руці чи занурюють п’ятірню в окріп і навіть не морщаться. Та що там! Інколи ці «болючі» ритуали супроводжуються сміхом цих безстрашних людей. Вони регочуть і ніби кажуть: «У мене низький больовий поріг! Можу бити себе до скону й все одно нічого не відчую». Причин цього стану багато, одна з них — це порушення нервових закінчень. Ми переконані, що біль можуть відчувати геть усі. Але, як бачимо, це не завжди так.

Так само й з оргазмом. Нам здається, що це невід’ємна частина людського сексуального життя. Та інколи оргазм все ж неможливий, цей стан називається аноргазмія, зустрічається він у жінок, рідше — у чоловіків. Деякі лікарі та лікарки стверджують, що аноргазмія не лікується. Та це не завжди так, все доволі індивідуально. Скажімо, західні науковці дійшли висновку, що з поширенням розкутого ставлення до сексу і рівноправності жінок випадки аноргазмії зменшуються, а подекуди й зникають поготів. Вчені також зауважили, що з аноргазмією допомагають впоратись експерименти. Вони рекомендують без зайвого сорому досліджувати різноманітні форми сексуальної активності: кунілінгус, секс-іграшки, петинг, жіночу домінацію тощо.

Втім не лише аноргазмія позбавляє нас задоволення, а інколи й наше мовчання. Якщо ви не отримуєте задоволення під час сексу, не бійтесь про це поговорити з партнером чи партнеркою. Секс — це взаємодія обидвох, тож варто дослідити одне одного якомога більше, аби секс був приємний. Можливо, саме це й допоможе вам разом переплисти той міфологічний Ла-Манш! Головне — не мовчати. Це як у вигаданій казці, де принцеса образилась на принца, бо він не подарував їй квітку, і вона до скону днів на нього копилила губи. У 90 років принц таки запитав, чому ж вона ображалась, принцеса пояснила. А принц подумав — якби він знав, то дарував би їй 5 букетів щодень. Якщо ви хочете бути почутими — говоріть, люди поки що не опанували телепатію, вони не знають, як вам добре, а як ні. Людина, яка хоче бути поруч з вами, точно захоче зробити вам приємно. Втім ваші мовчання і сором можуть стати на заваді.

Якщо у вас дійсно проблеми з близькістю, не варто нехтувати професійною допомогою. Поради вам може надати сімейний лікар чи лікарка. Однак, якщо буде потрібна спеціалізована допомога, вас направлять до фахівців чи фахівчинь з сексології, психології чи психотерапії. Дбати про своє сексуальне здоров'я — важливо.

Сексу після 60 не буває

У серіалі «Секс і місто» часто звучала фраза: «Бабусі й дідусі теж мають право на секс!» Але бабуся і дідусь, що п’ють каву на набережній Мангеттену, відмінні ментально від бабусь і дідусів, що прогулюються набережною Києва. Сексуальну освіту в США впровадили в 1980-х роках. До речі, в той час Мадонна вже гарцювала у купальнику й закликала не соромитись свого тіла, проявів сексуальності та орієнтації. Саме у такому контексті люди формувались в США, і навіть ті, що сьогодні мають понад 60 років. Звісно, їхнє уявлення про секс сьогодні передове. До речі, Мадонні 65 і вона невтомно нагадує одноліткам про важливість сексуального життя.

Натомість представники цієї вікової групи в Україні інші. У Радянському союзі взагалі про секс не говорили. Дітей знаходили в капусті чи приносили лелеки. Як ті бідолашні птахи не ламали собі лапи та дзьоби, ви бачили, які вони тендітні?! Поки діти кричали в капусті, на сцені виступали жінки й чоловіки в мішкуватих балахонах, які співали про троянди, клоунів, годинники тощо. Тож про секс не говорили, розкутість була гріховною та недопустимою, все пов‘язане з сексом транслювалось, як порок і непрощенність. Лише в 1990 році почала скресати крига, але згодом вдарила економічна криза — хто тоді думав про сексуальність, всі намагались вижити. У висновку, увесь той досвід, як спадок, простежується й досі у людей, яким сьогодні за 60 в Україні.

Така довга преамбула лише для розуміння, чому так сталось. Але ми руйнуємо ущент міф, що сексу після 60 не буває! Сексуальні контакти важливі у будь-якому віці. Під час сексу у кров виділяється гормон окситоцин, він підвищує настрій і наповнює тіло почуттям розслаблення, спокою і щастя. Люди можуть отримувати задоволення від сексу навіть у похилому віці. Біологічні процеси старіння майже не блокують статеву функцію. Відмова від сексу після 60 може загрожувати загальним погіршенням самопочуття та депресією. Звісно, є вікові особливості, пов’язані з менопаузою у жінок та порушення кровообігу в сечостатевій системі у чоловіків, інші хвороби теж можуть впливати на сексуальне бажання. Але деякі проблеми можна вирішити й далі продовжувати сексуальне життя.

Міфів про секс багато. Можна навіть написати книгу, як Геракл й Афродіта давали їм раду. Цю ідею залишаємо для тих, хто ґрунтовно досліджує секс. Близькість — це важлива частина людського життя. Досліджувати свої тіла не менш важливо, ніж гори, моря, міста та країни. Лише ви знаєте, як зробити вам приємно, не соромтесь про це говорити партнеру чи партнерці. Розмовляти про секс у стосунках так само важливо, як про фільм, на який ви йдете у вихідні, чи про їжу, яку ви їстимете на вечерю. Звісно, не всім вдасться переплисти Ла-Манш. Та майже усім під силу переплисти озерце. Бо, у висновку, важлива не довжина шляху, а задоволення, яке ви отримали. Ще більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» читайте у фейсбуці, інстаграмі, вайбері та дивіться у ютубі.