Міфи про населення України

Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масове переселення всередині України і виїзд мільйонів людей за кордон. Наразі зрозуміло, що повернення їх додому вимагатиме значних зусиль української влади та держав-партнерів.

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Оскільки демографічна ситуація в Україні вкрай складна, на просторах інтернету множаться міфи про кількість населення України та інші псевдотеорії. Частину з них Росія неприховано використовує у своїх дезінформаційних кампаніях.

Наприклад, очільник Держдуми РФ Вячеслав Володін писав, що “Україна втратила 53,7% населення і п'яту частину своїх територій”, а “Вашингтон і Лондон рекомендують Києву знизити до 17 років і підвищити до 70 призовний вік, провести додаткову мобілізацію жінок” та “наполягають на веденні війни в їхніх інтересах до останнього українця”.

Звісно, розгледіти брехню в словах кремлівського посадовця нескладно, але є й складніші маніпуляції. Про них ми поговоримо далі.

Населення України менше за 30 млн

Влітку в соціальних мережах активно “гуляла” інформація про те, що населення України становить менш як 30 млн людей. Її джерелом стало дослідження Українського інституту майбутнього, згідно з яким в Україні постійно мешкає 29 млн осіб.

Однак така цифра, судячи з досліджень Громадянської мережі ОПОРА, не відповідає реальності ні за даними Міністерства закордонних справ України, ні за інформацією Державної прикордонної служби, ні за цифрами мобільних операторів.

Імовірно, причина не зовсім коректних підрахунків Інституту — дані про кількість українців, які не повернулися в Україну від початку повномасштабного вторгнення. За підрахунками організації, цей показник сягає аж 8,6 млн осіб. Отримати таку цифру свого часу можна було лише в один спосіб — використовуючи інформацію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та враховуючи маніпулятивні дані, які надає Росія.

На сайті УВКБ ООН кількість українських переселенців у РФ у різний час становила від 1,14 млн до 2,85 млн осіб і дорівнювала кількості перетинів кордону з країною-агресором, по всій лінії якого відбуваються бойові дії. За даними ДПС України, такі цифри не відповідають дійсності, тому викликають значні сумніви.

На території України залишилося менш ніж 23 млн осіб

Цей апокаліптичний сценарій активно поширювали російські пропагандисти і ЗМІ на зразок урядової “Расійской газєти”. Остання, зокрема, посилалась на допис Ніколая Азарова в Telegram:

“На території країни залишилося 23 млн осіб, а продовжувати військові дії можуть лише 3,5 млн українців. Українська працездатна молодь покидає масово країну”.

Першоджерелом цієї інформації став такий собі Олександр Анатолійович Дзюба — голова ГО “Європейська суспільна ініціатива”. Він, судячи з усього, досить активно користується правом на доступ до публічної інформації.

Запит 1

Аналізуючи наведену вище відповідь на запит, можемо встановити, що йдеться не про населення України, а лише про кількість людей у Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР). У ньому ж є дані далеко не про всіх українців. Наприклад, Державна міграційна служба інформувала, що унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі створюється під час оформлення біометричних документів. Про те, що в цьому реєстрі вказані дані не всіх громадян України, писала й організація StopFake.

Ба більше, якщо й далі спиратися на логіку російських пропагандистів, за 5 місяців населення України взагалі “зросло” на понад 1 млн людей. Згідно з відповіддю на запит, який подав аналітик Громадянської мережі ОПОРА, станом на 25 жовтня 2023 року до ЄРДР внесені дані про 24,5 млн осіб.

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Українців за кордоном більше, ніж в Україні

Ще одна теза, поки що не дуже поширена, полягає в тому, що начебто за кордоном перебуває більше українців, ніж на території нашої держави. Ймовірно, експерти, які висловлюють таку думку, прагнуть підкреслити, наскільки руйнівним було повномасштабне вторгнення Росії в Україну. З іншого ж боку, ця теза може бути використана і з пропагандистською метою: мовляв, навіщо вам держава, якщо ви в ній не живете? Однак з погляду історії та, наприклад, досвіду держави Ізраїль, така позиція не є раціональною взагалі.

Справді, українців та осіб українського походження за межами України досить багато. Залежно від критеріїв оцінки може йтися про цифри від 10 до 20 млн. Наприкінці 2019 року МЗС України повідомляло, що найбільше закордонних українців проживає в Росії (1,9 млн осіб), Канаді (1,2 млн), США (900 тис.), Бразилії (500 тис.), Казахстані (333 тис.) тощо. Зважаючи на ці дані, свого часу парламент прийняв Закон України “Про закордонних українців”.

Однак навіть якщо взяти до уваги екстремально великий показник у 20 млн осіб українського походження, додати сюди кілька мільйонів українських трудових мігрантів та доплюсувати ще 4-6 млн українців, вимушених покинути Україну через повномасштабне вторгнення Росії, ми все одно не отримаємо цифру більшу, ніж кількість людей, які наразі проживають на території України. Навіть за найбільш скептичними оцінками, нинішнє постійне населення України становить значно більше, ніж 30 млн осіб.

Окремо відзначимо, що цифру в 20 млн використовують винятково для гіперболізації. Чимало людей українського походження взагалі можуть не ідентифікувати себе як українці. Крім того, у відповідь на запит Громадянської мережі ОПОРА МЗС повідомило, що станом на початок вересня 2023 року за межами України перебуває близько 7,4 млн її громадян.

На територію України будуть завозити мільйони мігрантів з Китаю

Кількість населення України зменшується, що прямо впливає на економічний потенціал нашої держави, а тому є серйозною проблемою.

Крім того, демографічна та міграційна ситуація — це важливі аспекти повоєнної відбудови. Нераціонально будувати чи відновлювати інфраструктуру, якщо нею не буде кому користуватися. Експерти й урядовці вже зараз думають, як залучити якомога більше економічно активного населення та якою буде Україна, скажімо, у 2030 році. Залучення мігрантів, стимулювання народжуваності, повернення емігрантів та переселенців – усе це обговорюють на різних рівнях.

Вочевидь, простих рішень для збільшення кількості населення нашої держави немає і не було раніше. Навіть до повномасштабного вторгнення річне скорочення населення України становило, за даними Держстату, понад 420 тис. осіб.

Водночас теза про те, що до України будуть везти мільйони мігрантів чи то з Китаю, чи Середньої Азії або Індії, не відповідає дійсності. Такі фейки поширює російська пропаганда, і вони правдиві приблизно так само, як і брехня про створення “Нового Ізраїлю та Небесного Єрусалиму” на півдні України.