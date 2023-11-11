Майже 40% переселенців в Україні живуть тільки на допомогу від держави, – Верещук

Верещук зауважила, що часто у важке становище потрапляють матері з дітьми.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана, повідомляє Укрінформ із посиланням на національний телемарафон.

Верещук зауважила, що часто у важке становище потрапляють матері з дітьми, особливо якщо дитина маленька і її немає з ким залишити.

Як приклад вона навела Харків, де дуже багато внутрішньо переміщених осіб - до 500 тисяч, а при цьому не працюють офлайн школи, дитячі садочки.

Верещук зазначила, що уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів щодо розвитку малого підприємництва, самозайнятості на прифронтових територіях з тим, щоб громадяни могли перекваліфіковуватися, розпочати власну справу тощо.

Від держави відповідні ваучери на таку перекваліфікацію вже отримало 16 тис. громадян.

Водночас громадяни, які були вимушені вдруге виїхати з місць проживання через евакуацію, матимуть право на виплати як ВПО.

"Буде прийнята постанова, що коли люди вдруге виїжджатимуть через обов'язкову евакуацію, держава її оголосила, вони знову будуть мати право на виплати. Вони знову будуть їх півроку отримувати, тому що вони знову виїхали і знову стали внутрішньо переміщеними особами", - сказала вона.

Нагадаємо, із 1 листопада цього року виплати ВПО призначатимуться на сімʼю, а не для кожного члена родини окремо. Йдеться про щомісячну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших.