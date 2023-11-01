​"Мінімум п'ять років?": У владі дискутують про те, скільки років громадянин може вважатися ВПО

В Україні є переселенці з 2014 року, є переселенці після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто став внутрішньо переміщеною особою вже двічі.

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що у владі точаться дискусії щодо того, скільки років український громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою.

Про це йшлося на Всеукраїнському форумі рад внутрішньопереміщених осіб у середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз є проєкт закону, який ми розробили разом із нашими організаціями та депутатами. Там якраз стоїть питання, яке на сьогодні ще не знайшло свого кінцевого результату, - скільки років особа - громадянин України - може вважатися внутрішньо переміщеною особою. Це дуже важливе в усіх вимірах питання", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що в Україні є переселенці з 2014 року, є переселенці після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто став внутрішньо переміщеною особою вже двічі.

На сьогодні триває обговорення, як державі визначити критерії, коли ВПО перестають бути переселенцями.

"Поки що однозначної відповіді немає. Ми дискутуємо: наприклад, як мінімум п’ять років", - додала Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук заявляла, що 2,6 млн українців отримують допомогу для ВПО. З них майже 180 тис. людей отримують її помилково.