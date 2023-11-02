Ворог надалі прагне оточити Авдіївку, але кількість штурмів зменшилася, – Штупун

Учора на Таврійському напрямку окупанти завдали 14 авіаударів, провели 30 бойових зіткнень та здійснили 959 обстрілів.

Протягом середи 1 листопада Сили оборони знищили на Таврійському напрямку 360 росіян та 40 одиниць військової техніки, зокрема ворожий літак Су-25.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, поблизу Авдіївки дещо зменшилася кількість штурмів. Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень та здійснив 959 обстрілів.

"Збито ще один штурмовик Су-25 на Донеччині. Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, але наразі не так активно, він має поповнити втрати, перегрупуватися, щоб мати змогу діяти далі", – розповів Штупун.

Він додав, що окупанти безуспішно наступали в районах Сєвєрного і Первомайського, де за добу було відбито 7 атак ворога.

В районі Мар’їнки росіяни намагалися наступати, тут Збройні сили за добу відбили понад 20 атак. На Шахтарському напряму ворог вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського. Триває наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському напрямку.

Українські артилеристи виконали за добу 1 068 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 360 осіб, також знищено 40 одиниць військової техніки, зокрема 6 танків, 11 ББМ та іншу техніку. Крім того, пошкоджено ворожий радіолокаційний комплекс розвідки "Зоопарк-1".

Нагадаємо, в ранковому зверненні Генштаб ЗСУ повідомив, що учора на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'яти ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.