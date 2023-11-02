ДПСУ попередила про можливе ускладнення руху для вантажівок на всіх пунктах пропуску з Польщею через страйк її перевізників

Держприкордонслужба України попередила про можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників.

Він може розпочатися 3 листопада і, ймовірно, буде тривалим. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене»", – йдеться у повідомленні.

Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд. Страйкарі обіцяли, що пропускатимуть гуманітарні вантажі.

Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Заступник міністра Деркач також говорив, що угода діє в обидві сторони: не лише українці їдуть в ЄС без дозволів, а й перевізники ЄС в'їжджають до України без них, тож скасувати угоду лише на рівні однієї Польщі неможливо, писало BBC Україна. Деркач не виключає, що страйками польські перевізники намагаються вплинути на те, чи буде продовжено дію угоди після її завершення.

Так званий транспортний безвіз між Україною та ЄС було затверджено торік. Угода діє до липня 2024. Польські перевізники вважають, що внаслідок дії угоди виникла надмірна конкуренція і вимагають повернути обов'язок отримувати дозволи на діяльність для українських транспортних фірм. Також перевізники Польщі хочуть, аби їм дозволили не ставати в електронну чергу на території України або надали окрему чергу для порожнього транспорту.

У Мінрозвитку громад і територій наголошували, що Україна змушена забезпечувати всю логістику суходолом через війну та морську блокаду, писало Радіо Свобода.