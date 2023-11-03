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Ворог знову намагався відновити втрачене становище в районі Роботиного, – речник Генштабу

Також окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. 

Ворог знову намагався відновити втрачене становище в районі Роботиного, – речник Генштабу
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де захисники відбили близько 10 атак противника. У той же час росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Південного, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій сили та техніці, виснажують ворога", – сказав він.

Росіяни знову безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни тримають оборону, завдають ворогу втрат. Безуспішними для окупантів були наступальні дії в районах Степового, Тоненького, Сєвєрного, Первомайського Донецької області. Сили оборони відбили там близько 10 атак.

На Мар'їнському росіяни безуспішно штурмували в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Захисники відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні бойові дії в районах Пречистівки та Старомайорського. 

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Сеньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. Захисники відбили близько 10 атак.

Протягом минулої доби загалом відбулося 50 бойових зіткнень, росіяни здійснили сім ракетних та 70 авіаударів, здійснив 9- обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

Нагадаємо, цієї ночі російська армія випустила по Україні 40 ударних БпЛА і ракету. Захисники збили ракету і 24 безпілотники. Є влучання в Одеській області та Харкові, а в Івано-Франківській та Львові працювала ППО.

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