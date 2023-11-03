​Білий дім відреагував на статтю Залужного

"Це ще один аргумент, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України".

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував статтю головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного виданню The Economist як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

Про це він заявив на брифінгу в Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну", - сказав він.

Кірбі зазначив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

"Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме", - зауважив представник адміністрації Байдена.

Він зазначив, що задовольняти актуальні потреби було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України. Кірбі також відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів.

Нагадаємо, LB.ua опублікував розширений варіант тексту Залужного про виклики переходу воєнних дій у позиційну форму та потреби Сил Оборони України.