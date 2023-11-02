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Зеленський обговорив із головою Міноборони Нідерландів посилення обороноздатності

Кайса Оллонгрен прибула з візитом до Києва.

Зеленський обговорив із головою Міноборони Нідерландів посилення обороноздатності
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен, яка прибула з візитом до Києва.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував Оллонгрен за її велику увагу до України та неодноразові візити з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Нідерланди з нами з перших днів російської агресії. Ми дуже цінуємо те, що маємо таких потужних партнерів та справжніх друзів", - сказав Зеленський.

Президент також високо оцінив плідний діалог із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, зокрема підсумки телефонної розмови, яка відбулася 30 жовтня.

"Ми вдячні Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, ухвалені у важливі часи. Ці рішення ставали сигналом для інших партнерів - як це було з Patriot та F-16. Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей", - зазначив він.

Зеленський поінформував Оллонгрен про ситуацію на фронті. Співрозмовники детально обговорили подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеку "зернового коридору".

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Також відбувся обмін думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня - за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 28 жовтня Україна і Нідерланди почали консультації щодо укладення угоди про безпекові гарантії.

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