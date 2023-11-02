Зеленський обговорив із головою Міноборони Нідерландів посилення обороноздатності

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен, яка прибула з візитом до Києва.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував Оллонгрен за її велику увагу до України та неодноразові візити з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Нідерланди з нами з перших днів російської агресії. Ми дуже цінуємо те, що маємо таких потужних партнерів та справжніх друзів", - сказав Зеленський.

Президент також високо оцінив плідний діалог із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, зокрема підсумки телефонної розмови, яка відбулася 30 жовтня.

"Ми вдячні Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, ухвалені у важливі часи. Ці рішення ставали сигналом для інших партнерів - як це було з Patriot та F-16. Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей", - зазначив він.

Зеленський поінформував Оллонгрен про ситуацію на фронті. Співрозмовники детально обговорили подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеку "зернового коридору".

Також відбувся обмін думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня - за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 28 жовтня Україна і Нідерланди почали консультації щодо укладення угоди про безпекові гарантії.