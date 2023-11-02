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Армія Ізраїлю почала знищувати тунелі ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ використовує різні вибухові пристрої, аби знищити тунелі.

Армія Ізраїлю почала знищувати тунелі ХАМАС у Газі
Фото: EPA/UPG

Інженерні війська ЦАХАЛ почали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС у секторі Гази, які перебувають під контролем Ізраїлю. Про це повідомляє Times of Israel.

Бойові сапери використовують різні види роботів і вибухові пристрої, щоб зруйнувати тунелі, підірвати будь-які мінні пастки, встановлені ХАМАСом, і знищити терористів.

«Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати,  стріляти з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція», — розповів газеті Walla старший офіцер Південного командування .

Армія Ізраїлю знищила близько 100 тунелів, не враховуючи ті, що були зруйновані авіаударами.

«Ми збираємося обвалити під’їзди і тунелі на них. Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, звідки не можуть втекти. Вони загинуть у тунелях», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що війська ЦАХАЛу ввійшли в Газу, бойові дії наближаються до головного населеного пункту Сектора Газа на півночі, де базується ісламістське угруповання.

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