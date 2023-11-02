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Молдова припинила платити членські внески до СНД у межах виходу країни з організації

Раніше через російську агресію в Україні влада Молдови оголосила про поступовий вихід з СНД і вже денонсувала десятки угод. 

Молдова припинила платити членські внески до СНД у межах виходу країни з організації
Міністр фінансів Молдови Петру Ротару
Фото: EPA/UPG

Уряд Молдови виключить Співдружність Незалежних Держав (СНД) зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески. Рішення прийнято після денонсації членства і "банківських санкцій, накладених на Російську Федерацію".

Про це повідомляє Радіо Свобода Молдова. 

Відповідно до проєкту рішення, підписаного міністром фінансів Петру Ротару, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків Республіки Молдова в міжнародних організаціях у 2023 році, зменшується на 16 млн леїв, з 66,5 млн до 50,5 млн леїв.

Зниження значною мірою викликано тим, що Республіка Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях Співтовариства - майже 8,2 млн. леїв.

На тлі російської військової агресії в Україні влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.

У липні парламент проголосував за вихід Республіки Молдова з Міжпарламентської асамблеї СНД і з угод, які передбачають формування єдиного освітнього простору, забезпечення прикордонників спеціальним обладнанням та обмін інформацією про надзвичайні ситуації. між державами-учасницями організації та багато інших.

Нагадаємо, у жовтні президент Румунії закликав розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця року. Президент Румунії закликав розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року.

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