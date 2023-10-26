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Президент Румунії закликав розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця року

Президент Румунії закликав розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року.

Президент Румунії закликав розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця року
Клаус Йоганніс
Фото: X/Klaus Iohannis

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на саміті Європейського Союзу в Брюсселі закличе лідерів розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року.

Про це він написав у соцмережі Х.

"На засіданні Європейської Ради у Брюсселі ми обговоримо поточну ситуацію на Близькому Сході, нашу тверду підтримку України в контексті агресивної війни Росії, довгостроковий бюджет ЄС, економіку, міграцію та зовнішні відносини. Я ще раз підтверджу нашу тверду підтримку України стільки, скільки буде потрібно, і закличу розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою до кінця 2023 року", - написав Йоганніс.

Щодо ситуації на Близькому Сході, зазначив він, ЄС "потрібна чітка інформація та єдина позиція, щоб уникнути небезпечної ескалації конфлікту".

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Сьогодні в Брюсселі розпочинається дводенне засідання Європейської Ради, в ході якої глави держав та урядів країн ЄС розглянуть найважливіші питання зовнішньої політики та пропозиції Єврокомісії з перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки. 

Такий перегляд, зокрема, передбачає створення спеціального Українського фонду в розмірі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки для надання Україні негайної фінансової допомоги, а також для підтримки проєктів її відродження.

Нагадаємо, що в квітні міністри закордонних справ та міністри оборони Румунії, Молдови та України домовилися про співпрацю щодо вступу нашої держави у Євросоюз, поглиблення співпраці з НАТО та протидії російській агресії.

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