Суд Лондона відхилив позов олігарха Фрідмана та заборонив в'їзд до Британії

Олігарх оскаржував заборону на оплату витрат на його особняк.

Михайло Фрідман у Лондоні під час спілкування з українським журналістом

Лондонський суд відхилив позов підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, який оскаржував заборону на оплату витрат, пов'язаних з його лондонським особняком. Крім того, суддя заявив у своєму рішенні, що повернення Фрідмана "не буде можливим", оскільки він фактично підпадає під заборону на в'їзд.

Про це пише Reuters із посиланням на рішення Високого суду Лондона.

Фрідман подав до суду на британський санкційний офіс OFSI після того, як той не дозволив йому витрачати 30 тис. фунтів на місяць, щоб запобігти занепаду особняка Athlone House, який він купив за 65 мільйонів фунтів.

"Російський мільярдер також хотів витрачати 1 850 фунтів на місяць на системи зв'язку, які, за словами Фрідмана, регулюють телефони, ІТ, освітлення, опалення та безпеку", – пише агентство.

Адвокати Фрідмана стверджували, що Athlone House є "унікальною власністю з унікальними потребами ... не в останню чергу у світлі його колекції творів мистецтва".

Також відомо, що Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) заявило, що вже видало Фрідману ліцензію на погашення заборгованості та одноразові виплати на загальну суму близько 1,4 мільйона фунтів стерлінгів, а також майбутні виплати в розмірі 760 тис фунтів стерлінгів на рік.

Зазначається, що Високий суд Лондона у четвер, 26 жовтня, відмовив у задоволенні позову Фрідмана до британського санкційного офісу OFSI. У своєму рішенні суддя Пушпіндер Саїні відхилив позов мільярдера і заявив, що рішення OFSI було законним.

Адвокати Фрідмана також повідомили Саїні, що мільярдер хотів би мати можливість повернутися до Британії, але суддя заявив у своєму рішенні, що повернення олігарха Цне буде можливим", оскільки він фактично підпадає під заборону на в'їзд.

Речник британського уряду привітав рішення суду, яке, за його словами, свідчить про те, що "режим ліцензування фінансових санкцій працює".

Нагадаємо, Британія відмовила Фрідману найняти водія і порадила російському мільярдеру пересісти з особистого авто із водієм на громадський транспорт, щоб економити власний бюджет.