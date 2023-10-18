Британія не дозволила Фрідману найняти водія, бо "є громадський транспорт"

Російський олігарх не може продовжувати жити в країні так, як жив до санкцій.

Російський олігарх Михайло Фрідман не полишає спроб оскаржити фінансові обмеження, які наклала на нього влада Великої Британії, попри виїзд із країни.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Фрідман переїхав до Ізраїлю на початку жовтня, безпосередньо перед нападом бойовиків ХАМАС на країну, а потім був змушений тікати до Москви. Його адвокати заявили, що тепер він має намір повернутися до Великобританії.

17 жовтня суд у Британії розглянув скаргу олігарха щодо відмови британської скарбниці видати йому ліцензію на щомісячну виплату комісії за управління в розмірі 30 000 фунтів стерлінгів (понад $36 000), а також оплату телефонного зв'язку, аудіо- і телевізійного обладнання та витрати на персонал. Зокрема, британська влада заборонила Фрідману витрати на особистого водія "на тій підставі, що відповідач може пересуватися на громадському транспорті".

Адвокатка олігарха Рейчел Барнс під час виступу заявила, що британські санкції "накладають драконівський режим фінансових заборон і обмежень".

Юрист уряду Малкольм Бердлінг відповів, що Британія вже дозволила Фрідману виплати в розмірі близько 1 млн фунтів для задоволення базових потреб. Додаткові виплати дозволили б йому вести спосіб життя, як до санкцій, а комісія за управління фактично означала б виплати помічниці росіянина Нігіні Заїровій, яка сама перебуває під британськими санкціями.

Нагадаємо, що у вересні СБУ повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні війни РФ в Україні. Крім того, Бюро економічної безпеки повідомило йому про підозру у справі, пов'язаній із Сенс Банком, який Україна націоналізувала у липні 2023 року. Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро та умисному ухиленні від сплати 18 млн грн податків.