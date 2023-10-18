Сербія та Китай підписали угоду про вільну торгівлю

Сербія та Китай підписали сьогодні угоду про вільну торгівлю, пише Politico.

Дві країни зближуються у той час, коли велика частина Європи прагне “зменшити ризик” торгових зв’язків з Китаєм.

Президент Сербії Александар Вучич, який вчора відвідав міжнародний форум “Один пояс, один шлях” у Пекіні, заявив, що угода є “великим кроком вперед” для Сербії. “Я вдячний президенту Сі Цзіньпіну за важливість, яку він надає Сербії”, − написав він в Instagram.

Сербський лідер зазначив, що угода має набути чинності до травня-червня наступного року. Це четверта угода про вільну торгівлю, яку Китай уклав з європейською країною, після Швейцарії, Ісландії та Грузії. Хоча її деталі не оприлюднили, вона буде особливо вигідною сербським виробникам меду і виноробам країни.

Сторони також підписали низку комерційних угод щодо будівництва інфраструктури в Сербії, зокрема високошвидкісної автостради.

За даними китайських державних ЗМІ, президент Сі Цзіньпін назвав Сербію “залізним другом” Китаю.

У 2022 році Китай був другим за величиною торговим партнером Сербії, торгівля між двома країнами становила 6,15 мільярда доларів.

Зазначимо, Вучич сказав, що “дуже коротко” розмовляв з Путіним.

Нагадаємо, на полях пекінського саміту зустрілися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент РФ Володимир Путін. Голова угорського уряду сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії", а хотіла налагоджувати тісні взаємини.