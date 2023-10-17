Чехія планує позбутися залежності від російської нафти

За лічені місяці Чехія позбудеться залежності від російської нафти, як вона позбулася залежності від російського газу. Подібний розвиток подій очікується і для російського ядерного палива, заявив прем'єр-міністр Петро Фіала, – пише iROZHLAS.

За його словами, енергетична безпека та суверенітет є важливими для національної безпеки.

«Чеська держава взяла на себе відповідальність за значну частину того, що донедавна було в руках приватних інвесторів чи інших держав. Ці кроки в енергетичній безпеці були вкрай необхідні, потрібні і пов’язані з тими загрозами та викликами, з якими ми стикаємося», – сказав Прем’єр-міністр.

Він нагадав, що Чехія забезпечила собі частку в терміналах зрідженого природного газу (LNG), купила оператора газопроводу Net4Gas і готується збільшити потужність трансальпійського нафтопроводу TAL.

Країна також готується до будівництва нових ядерних реакторів, як звичайних, так і малих модульних.

«Усіма цими кроками ми будуємо справжній енергетичний суверенітет. Це щось абсолютно важливе в наші дні", – сказав він.

Нагадаємо, чеська енергетична група CEZ ініціювала позов проти російського газового монополіста "Газпром" у міжнародному арбітражному суді Женеви і вимагає компенсації за скорочення постачань газу в 2022 році.