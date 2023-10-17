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Чехія планує позбутися залежності від російської нафти

Залежності від російського газу країна вже позбулася.

Чехія планує позбутися залежності від російської нафти
Підземне сховище газу RWE Gas Storage CZ поблизу м.Пршибрам, Чеська Республіка, 15 серпня 2022 р.
Фото: tsn.ua

За лічені місяці Чехія позбудеться залежності від російської нафти, як вона позбулася залежності від російського газу. Подібний розвиток подій очікується і для російського ядерного палива, заявив прем'єр-міністр Петро Фіала, – пише iROZHLAS. 

За його словами, енергетична безпека та суверенітет є важливими для національної безпеки.

«Чеська держава взяла на себе відповідальність за значну частину того, що донедавна було в руках приватних інвесторів чи інших держав. Ці кроки в енергетичній безпеці були вкрай необхідні, потрібні і пов’язані з тими загрозами та викликами, з якими ми стикаємося», – сказав Прем’єр-міністр.

Він нагадав, що Чехія забезпечила собі частку в терміналах зрідженого природного газу (LNG), купила оператора газопроводу Net4Gas і готується збільшити потужність трансальпійського нафтопроводу TAL.

Країна також готується до будівництва нових ядерних реакторів, як звичайних, так і малих модульних. 

«Усіма цими кроками ми будуємо справжній енергетичний суверенітет. Це щось абсолютно важливе в наші дні", – сказав він.

Нагадаємо, чеська енергетична група CEZ ініціювала позов проти російського газового монополіста "Газпром" у міжнародному арбітражному суді Женеви і вимагає компенсації за скорочення постачань газу в 2022 році.

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