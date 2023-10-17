Боррель полетить до Вашингтона, аби напрацювати спільну позицію щодо Ізраїлю

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у п'ятницю візьме участь у самміті ЄС-США, оскільки Брюссель прагне напрацювати єдину позицію після тижня неоднозначних повідомлень щодо Ізраїлю. Спершу його участь не планувалася, але тепер він має приєднається до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля на їхній зустрічі з президентом США Джо Байденом, повідомили Politico двоє посадовців.

На п'ятничній зустрічі планують розглянути низку спільних для США та ЄС питань, у тому числі спроби вирішити давню суперечку щодо сталі та алюмінію. Брюссель і Вашингтон планують об’єднатися для створення спільної тарифної зони, яка введе мита на імпорт сталі та алюмінію з країн з неринковою економікою, таких як Китай.

Згідно із запропонованою проміжною угодою від 3 жовтня, Вашингтон і ЄС погоджуються забезпечити "адекватний тарифний захист від імпорту сталі та алюмінію з джерел неринкової надлишкової потужності". Це означало б 25% для сталі та 10% для алюмінію.

Хоча переговори про торгівлю та критичну сировину будуть частиною п’ятничного саміту, нинішня криза в Ізраїлі тепер буде у центрі уваги зустрічі.

ЄС намагається виступити єдиним фронтом після вибуху кризи, коли фон дер Ляєн зіткнулася з негативною реакцією за те, що публічно не закликала Ізраїль до стриманості у відповідь на напади ХАМАС.

Боррель, який очолює відділ зовнішньої політики ЄС, заявив, що дії Ізраїлю в Газі вже могли порушити міжнародне право. Виступаючи наприкінці візиту до Китаю, він також сказав, що Європейська Рада та міністри закордонних справ визначають зовнішню політику ЄС, повторивши, що право Ізраїлю на самооборону має відповідати міжнародному гуманітарному праву.