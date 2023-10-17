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Олена Зеленська провела розмову з першою леді Ізраїлю: "Ми відчуваємо ваш біль"

Станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України.

Олена Зеленська провела розмову з першою леді Ізраїлю: "Ми відчуваємо ваш біль"
Олена Зеленська
Фото: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог висловила співчуття жертвам терористичного нападу ХАМАС.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі", - наголосила Олена Зеленська.

Вона зазначила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України (ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня), поранено хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога.

Фото: Офіс президента

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Також наразі з Ізраїлю евакуйовано 436 українських громадян.

Перша леді України наголосила, що тероризм не знає кордонів. Тому ще важливіше, щоб країни, які цьому протистоять, діяли разом. Україна послідовно виступає за мир на Близькому Сході для всіх народів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський хотів прилетіти в Ізраїль минулого тижня разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном, але в Ізраїлі дали зрозуміти, що такий візит зараз "не на часі".

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