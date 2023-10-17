У Газі внаслідок авіаударів загинули 2 800 людей, – ООН

Понад мільйон жителів були переселені з півночі на південь країни.

Управління ООН з прав людини заявило, що облога Ізраїлем Гази та наказ про евакуацію населення можуть бути прирівняні до міжнародного злочину – насильницького переміщення цивільних осіб.

Про це пише Sky News.

Згідно з повідомленням, Ізраїль припинив постачання електрики, палива та води до Гази та вбив 2 800 людей авіаударами, а також наказав понад мільйону мирних жителів на півночі переселитися на південь території.

"Ми стурбовані тим, що цей наказ у поєднанні з повною облогою Гази не може розглядатися як законна тимчасова евакуація і, отже, означатиме примусове переміщення цивільних осіб у порушення міжнародного права", – заявила речниця управління ООН з прав людини Равіна Шамдасані.

Термін "примусове переміщення" описує насильницьке переселення цивільного населення і є злочином проти людства, який карається Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо, протягом цієї ночі армія оборони Ізраїлю завдала ударів по понад 200 об’єктах ХАМАС у секторі Газа.

Міжнародна організація Human Rights Watch заявила, що Ізраїль використовує боєприпаси з білим фосфором під час військових операцій у секторі Гази та Лівані.

Ізраїль бомбардує Сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС, унаслідок якого загинули щонайменше 1 400 мешканців країни, 199 людей бойовики ХАМАС взяли в заручники.