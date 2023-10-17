Politico: у ЄС незадоволені політикою голови Єврокомісії – "перевищує посадові інструкції, усуває уряди від рішень"

Критика фон дер Ляєн загострилася ще більше через її незаплановану поїздку до Ізраїлю.

Європейські дипломати, законодавці та працівники Єврокомісії скаржаться на її очільницю Урсулу фон дер Ляєн, стверджуючи, що вона "перевищує свої посадові інструкції та усуває уряди ЄС від прийняття рішень". Про це пише Politico із посиланням на слова низки обізнаних співрозмовників.

Критика фон дер Ляєн загострилася ще більше через її незаплановану поїздку до Ізраїлю минулими вихідними. За даними журналістів, цей крок викликав "бурхливу реакцію" в європейських дипломатів.

Декілька з них повідомили, що незадоволені тим, що фон дер Ляєн, яка під час поїздки висловила солідарність із жертвами атак ХАМАС, не передала їхніх закликів до Ізраїлю поважати міжнародне право в Газі.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель навіть наважився на рідкісний публічний докір своєму босу. За його словами, фон дер Ляєн не має права представляти погляди ЄС на зовнішню політику, які зазвичай узгоджуються між країнами-членами.

"Офіційна позиція Європейського Союзу щодо будь-якої зовнішньої політики фіксується – повторюю – керівними принципами", – сказав Боррель журналістам у Пекіні в суботу.

Зовнішня політика визначається лідерами 27 країн ЄС на міжнародних самітах і обговорюється міністрами закордонних справ на зустрічах під "моїм головуванням", додав він.

У приватних розмовах один із євродипломатів сказав журналістам, що президентка Єврокомісії "все частіше поводиться як королева".

Журналісти зазначили, що епізод із Ізраїлем – лише один зі списку тих, коли президентка Єврокомісії належним чином не проконсультувалася зі столицями ЄС, перш ніж ухвалити важливе політичне рішення.

Її критики також вказують на поїздку до Тунісу в липні, коли вона керувала угодою про надання президенту Кайсу Сайеду понад 1 мільярда євро на допомогу у врегулюванні нелегальної міграції, а також її оголошення про розслідування китайських субсидій на електромобілі.

Відповідаючи на запитання про критику її поїздки в понеділок, головний речник Комісії Ерік Мамер сказав, що фон дер Ляєн просто представляє Комісію, а не позицію 27 країн-членів ЄС. Він сказав, що ніхто не критикував фон дер Ляєн за те, що вона поїхала в Україну, і що вона може подорожувати, куди забажає та поїхала до Ізраїлю, щоб висловити солідарність з країною, яка зазнала неспровокованих терактів.

Рішення фон дер Ляєн щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії також сподобалося не всім європосадовцям. Один із працівників Єврокомісії, якому надали анонімність, сказав, що вона "не обговорює це з багатьма людьми, вона просто вирішує".

Критика її політики зрештою може поставити під загрозу кандидатуру фон дер Ляєн на другий термін у Єврокомісії.