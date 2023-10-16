​Російський міністр підтвердив, що РФ отримує майже всі дрони з Китаю

Російські дрони в основному надходять із Китаю, заявив російський міністр фінансів Антон Силуанов, передає The Guardian.

Тепер же Москва планує вкласти кошти у національний проєкт із виробництва безпілотників. За словами Силуанова, понад $600 млн виділять на розвиток російської бази з виробництва дронів.

До 2025 року Москва хоче, аби 41% всіх дронів мав маркування "Зроблено в Росії".

Нагадаємо, росіяни модернізували свої ударні БПЛА "Ланцет". Дальність польоту дронів тепер збільшилася на кілька десятків кілометрів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю використання Росією дронів-камікадзе проти України.

Тим часом захисникам України бракує дешевих китайських дронів через нещодавні обмеження Китаю на постачання компонентів.