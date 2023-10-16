ХАМАС готовий звільнити заручників, якщо Ізраїль припинить авіаудари по Газі, – МЗС Ірану

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно був готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить авіаудари по сектору Газа. Сам ХАМАС не визнав, що робив таку пропозицію.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на речника МЗС Ірану Нассера Канаані.

Він зазначив, що представники ХАМАСу заявили про готовність вжити заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних бойовиками. Але такі заходи, за словами Канаані, "вимагають підготовки, яка є неможливою під час щоденного бомбардування різних частин Гази з боку ізраїльтян".

ХАМАС заявив, що обмінюватиме полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, за односторонніми обмінними угодами, які були досягнуті в минулому.

Нагадаємо, за словами речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, бойовики ХАМАС утримують в Газі 199 заручників. Ізраїльські військові вже зв’язалися з їхніми родинами. Серед заручників, яких терористи ХАМАС забрали в Газу після атаки минулого тижня, багато людей похилого віку, дітей і жінок.