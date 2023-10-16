Лавров їде до Північної Кореї на тлі повідомлень про передачу КНДР зброї Росії

Мету візиту та інші подробиці в російському МЗС не наводять.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня перебуватиме з візитом у Північній Кореї.

Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

"18-19 жовтня на запрошення Міністерства закордонних справ КНДР міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відвідає Корейську Народно-Демократичну Республіку з офіційним візитом", – йдеться в повідомленні.

Мету візиту та інші подробиці в російському МЗС не наводять.

Нагадаємо, минулого тижня США повідомили, що Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Білий дім оприлюднив серію супутникових фото, які свідчать про передачу військових вантажів із КНДР на борт корабля під російським прапором. За даними Вашингтона, це відбулося в період між 7 вересня та 1 жовтня.

У вересні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Росію і пообіцяв Путіну "повну та беззастережну підтримку".

Ин пповернувся додому з Росії з подарунками − гвинтівкою, рукавичкою космонавта та військовими дронами. Повідомлялося, що йому подарували п’ять ударних безпілотників і розвідувальний безпілотник "Герань-25", який широко використовується на війні в Україні. Це порушує щонайменше дві резолюції Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї, які були прийняті через її заборонену ракетну та ядерну діяльність і які Москва схвалила.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявляв, що Північна Корея, можливо, збільшить постачання в Росію артилерійських боєприпасів для війни в Україні. Йдеться про надання 152-мм артилерійських снарядів радянських часів.