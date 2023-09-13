Кім Чен Ин і Путін зустрілися на російському космодромі, говоритимуть про “всі питання”

США попереджали, що йтиметься про зброю для РФ.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на космодромі "Східний", 13 вересня 2023 року

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін зустрілися вперше за чотири роки на саміті у Росії, який, за словами США, може бути зосереджений на угодах щодо зброї для Кремля у війні проти України.

Про це пише Bloomberg.

Путін і Кім провели переговори в середу на космодромі “Східний” в Амурській області. Вони оглянули космічний центр, відвідавши виставки ракет-носіїв “Ангара”.

Візит на космодром підкреслив низку пунктів, які може хотіти Кім в обмін на постачання боєприпасів до Росії. Цього року Пхеньяну двічі не вдалося розгорнути розвідувальний супутник і, КНДР, можливо, шукає допомоги від Москви, щоб вивести його на орбіту. Кім також може шукати технологію, яка допомогла б ядерним боєголовкам його режиму витримати спеку під час входу в атмосферу.

Путін сказав, що Північна Корея зацікавлена в російських космічних ракетах, і його країна потенційно захоче допомогти їй побудувати супутники, повідомляють ЗМІ країни-агресора.

На запитання, чи обговорюватимуть вони з Кімом військово-технічне співробітництво, Путін відповів: “Ми будемо говорити про всі питання, не поспішаючи. Час є”.

Президент РФ зазначив, що лідери двох країн обговорять економічне співробітництво та гуманітарну допомогу, а також ситуацію в регіоні.

За словами військових Південної Кореї, незадовго до зустрічі Північна Корея продемонструвала свою силу, випустивши дві балістичні ракети малої дальності у води біля свого східного узбережжя. Ймовірно, це був перший випадок, коли КНДР запустила балістичні ракети з Кім Чен Ином поза межами країни.

Нагадаємо, Білий дім заявив, що Росія хоче купити "буквально мільйони" артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї.

Західні військові аналітики вважають, що, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це може допомогти силам Кремля розширити запаси боєприпасів, що скорочуються, але навряд чи змінить хід війни. Зокрема, багато питань викликає якість північнокорейських боєприпасів.