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Генсек ООН планує обговорити відновлення “зернової ініціативи” із Зеленським, Ердоганом та Лавровим

З кожним Гутерреш зустрічатиметься окремо.

Генсек ООН планує обговорити відновлення “зернової ініціативи” із Зеленським, Ердоганом та Лавровим
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш планує обговорити з президентами України та Туреччини Зеленським та Ердоганом питання експорту зерна з України та відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Таку ж розмову Гутерреш планує провести з головою МЗС РФ Лавровим.

Про це повідомляє Укрінформ.

З кожним із трьох осіб Гутерреш зустрічатиметься окремо.

“Очевидно, це питання обговорюватиметься під час наших дискусій. Я не казатиму, як я налаштований – оптимістично чи песимістично, – єдине, у чому ви можете бути певні, це в тому, що я залишаюся сповненим рішучості зробити все можливе, аби відновити Чорноморську ініціативу, експорт українських харчових продуктів, а також продовжити нашу роботу з полегшення поставок російських харчів та добрив у рамках санкційного режиму”, - зазначив генсек ООН.

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Гутерреш наголошує, що ці зусилля докладаються “не для того, щоб порушити режим санкцій, а в рамках режиму санкцій”. Це робиться, щоб не виникали “стримувальні фактори, яких не бажали” при їх запровадженні.

Тим часом Україна офіційно запропонувала Туреччині відкрити зерновий коридор без Росії. Переговори з цього приводу можуть відбутися найближчими днями.

Раніше стало відомо, що Туреччина і ООН пропонують помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини заявив на пресконференції з російським колегою Лавровим, що ООН підготувала новий пакет пропозицій і що вони вважають їх підходящою основою для відновлення зернового коридору.

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