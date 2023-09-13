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За день росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 24 обстрілів прикордоння.

За день росіяни обстріляли 9 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні,13 вересня, російських обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 24 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 132 вибухи. 

Зокрема, Великописарівську громаду обстріляли з мінометів та артилерії. Було пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль та приватне домогосподарство.

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На Краснопільську громаду скинули ВОГи з БпЛА та випустили ракети з вертольоту. Також громаду обстріляли з артилерії та мінометів.

По Юнаківській громаді били з міномету та артилерії, а по Хотінській випустили ракети з вертольоту.

Середино-Будську, Білопільську та Есманську громади атакували мінометами, а Миколаївську та Новослобідську - з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні о 12:20 армія окупантів вкотре обстріляла село Одрадокамʼянка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав 41-річний чоловік. З пораненням голови та ніг його доставили до медичного закладу.

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