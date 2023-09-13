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Умєров обговорив із міністром оборони Канади військову допомогу Україні

Біл Блер запевнив Україну в подальшій підтримці.

Умєров обговорив із міністром оборони Канади військову допомогу Україні

Міністр оборон Канади Біл Блер обговорив із головою Міноборони України Рустемом Умєровим подальшу підтримку нашої крахни.

Про це Блер повідомив у мережі Х.

"Сьогодні я поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжити підтримувати суверенітет України", - написав він.

Міністр додав, що Канада вже виділила Україні оборонної допомоги на понад 1,8 млрд дол й продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна та Канада почали переговори щодо документа про безпекові гарантії.

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