Умєров обговорив із міністром оборони Канади військову допомогу Україні

Міністр оборон Канади Біл Блер обговорив із головою Міноборони України Рустемом Умєровим подальшу підтримку нашої крахни.

Про це Блер повідомив у мережі Х.

"Сьогодні я поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжити підтримувати суверенітет України", - написав він.

Міністр додав, що Канада вже виділила Україні оборонної допомоги на понад 1,8 млрд дол й продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна та Канада почали переговори щодо документа про безпекові гарантії.