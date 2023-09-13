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​Загибель людей через зачинене укриття: директора департаменту КМДА відсторонили від посади

Дії посадовця кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

​Загибель людей через зачинене укриття: директора департаменту КМДА відсторонили від посади
Фото: ДСНС

Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора Деснянської окружної прокуратури скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який проходить одним із підозрюваних у справі про загибель людей через недопуск до укриття.

Про це повідомила пресслужба Київської прокуратури.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

За цією статтею йому загрожує від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та зі штрафом або без такого.

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1 червня 2023 року у Деснянському районі Києва під час обстрілів Росії загинули троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.

"За даними слідства підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками", -  йдеться в повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 20 червня директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про підозру. Голосіївський райсуд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Однак у серпні запобіжний захід Ткачуку змінили на нічний домашній арешт.

У справі про зачинене укриття підозри також отримали перша заступниця Деснянської РДА, директор лікарні, заступник директора з технічних питань та охоронець медзакладу. Охоронця взяли під варту на два місяці без права на заставу, решті призначили цілодобовий домашній арешт.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua. 

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