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Росіяни штурмами намагаються повернути втрачені позиції на півдні, – Маляр

ЗСУ захищають звільнене Роботине.

Росіяни штурмами намагаються повернути втрачені позиції на півдні, – Маляр
Український прапор в Роботиному
Фото: Мілітарний

Збройні сили вимушені захищати звільнені регіони на півдні через постійні штурми з боку росіян, які не хочуть залишати втрачені позиції.

Про це заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"… якщо ми говоримо про Роботине, то ті позиції які вже нами зайняті й де ми закріпилися, то нам все одно доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів. Тому що вони хочуть повернути втрачені позиції", – розповіла Маляр.

Вона додала, що Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку.

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Нагадаємо, впродовж минулої доби оборонці мали успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки на Донеччині. Учора на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

 

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