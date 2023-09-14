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У Херсоні затримали коригувальницю вогню окупантів

Зокрема, вона працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича.

У Херсоні затримали коригувальницю вогню окупантів
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні затримали коригувальницю вогню окупантів. 

Про це повідомляє СБУ. 

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з «кураторів» тимчасово окупованої частини регіону.

Зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата. 

Після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою «допомогу» у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України. Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників.

Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. У подальшому ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона.

За наявними даними, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали фігурантку на спробі передачі нових розвідданих депутату країни-агресора.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у Херсоні затримали місцеву жительку за підозрою у сприянні примусовій «паспортизації» населення під час окупації. Слідство стверджує, що підозрювана з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.

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