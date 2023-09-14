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Росіяни атакували Україну 22 "Шахедами", з них 17 знищили сили ППО

Безпілотники були запущені у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Росіяни атакували Україну 22 "Шахедами", з них 17 знищили сили ППО
Фото: скрин відео

Цієї ночі з 21:00 по 2:30 росіяни атакували територію України двома групами ударних безпілотників типу “Shahed-136/131”. Сили ППО знищили 17 із 22 ворожих дронів.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, атака здійснювалася із трьох напрямків: мису Чауда в Криму, Єйська та Курська в РФ. Усього зафіксовано пуски 22 “Шахедів” у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи сили протиповітряної оборони України знищили 17 із 22 ворожих ударних безпілотників.

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Нагадаємо, з 13 вересня минулого року по 13 вересня 2023-го російська армія випустила по території України понад 2 000 ударних "Шахедів". За різними оцінками сумарна вартість випущених дронів склала від 40 до 100 млн доларів.

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