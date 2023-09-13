Російські окупанти розмістили по всьому Мелітополю у Запорізькій області портрети небіжчиків.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
“На захопленій церкві Благодать, перетвореній на “міністерство” культури промивання мізків - багатометровий список загиблих “героїв СВО”, - зазначив Федоров.
Крім того, на захопленій будівлі заводу Продмаш, перетвореній на музей пропаганди, з'явились багатометрові портрети російських царів.
А на захоплених університетах - ліквідовані пропагандистка Дар’я Дугіна та гауляйтер Михайлівки Іван Сушко, який рік тому готувався до псевдореферендуму, але дожити до нього не зміг.
Як раніше повідомлялось, четверо колаборантів отримали підозри за те, що очолили в Мелітополі дитячі військово-політичні рухи. Серед зловмисників - “ректор” створеного окупаційною адміністрацією так званого “Мелітопольського державного університету”, а також очільники організацій для дітей та молоді “Юг молодой”, “Движение первых”, “Мы вместе с Россией”.