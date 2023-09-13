По місту висять портрети російських царів, “героїв СВО” та російських пропагандистів.

Російські окупанти розмістили по всьому Мелітополю у Запорізькій області портрети небіжчиків.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“На захопленій церкві Благодать, перетвореній на “міністерство” культури промивання мізків - багатометровий список загиблих “героїв СВО”, - зазначив Федоров.

Крім того, на захопленій будівлі заводу Продмаш, перетвореній на музей пропаганди, з'явились багатометрові портрети російських царів.

А на захоплених університетах - ліквідовані пропагандистка Дар’я Дугіна та гауляйтер Михайлівки Іван Сушко, який рік тому готувався до псевдореферендуму, але дожити до нього не зміг.

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Як раніше повідомлялось, четверо колаборантів отримали підозри за те, що очолили в Мелітополі дитячі військово-політичні рухи. Серед зловмисників - “ректор” створеного окупаційною адміністрацією так званого “Мелітопольського державного університету”, а також очільники організацій для дітей та молоді “Юг молодой”, “Движение первых”, “Мы вместе с Россией”.