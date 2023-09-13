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В Харкові внаслідок вибуху гранати постраждав чоловік

Другий чоловік відмовився від госпіталізації.

В Харкові внаслідок вибуху гранати постраждав чоловік
Фото: Поліція Харківщини

Сьогодні, 13 вересня, в Індустріальному районі Харкова в одній з багатоповерхівок стався вибух. Ймовірно, вибухнула граната.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що на 9-му поверху багатоквартирного будинку сталася пожежа. Працівники поліції, котрі приїхали на місце події, виявили двох чоловіків 36 та 38 років.

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Один з чоловіків отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували. Другий відмовився від госпіталізації.

Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 7 вересня у Вишневому Київської області внасідок вибуху гранати загинув 47-річний чоловік.

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