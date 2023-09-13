За тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів.

Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейди для перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби.

За тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які російські диверсанти могли використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Особливу увагу СБУ зосередила на перевірку блокпостів у прифронтових і деокупованих районах та пунктів пропуску через кордон.

"У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено", - зазначили у спецслужбі.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, "Брудна бомба" – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом і заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

Ще минулого року російський міністр оборони Сергій Шойгу під час телефонних розмов із міністрами оборони США, Великобританії, Франції і Туреччини говорив про можливе застосуванням Україною "брудної бомби".

В американському Інституті вивчення війни (ISW) назвали заяви Шойгу залякуванням на тлі військових невдач і зауважили, що вони є продовженням давньої інформаційної кампанії Росії.