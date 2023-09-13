В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ проводить рейди через провокації Росії щодо використання "брудної" бомби

За тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів.

СБУ проводить рейди через провокації Росії щодо використання "брудної" бомби
Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейди для перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби.

За тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які російські диверсанти могли використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

Фото: ssu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Google News

Фото: ssu.gov.ua

Особливу увагу СБУ зосередила на перевірку блокпостів у прифронтових і деокупованих районах та пунктів пропуску через кордон. 

"У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено", - зазначили у спецслужбі.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, "Брудна бомба" – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом і заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

Ще минулого року російський міністр оборони Сергій Шойгу під час телефонних розмов із міністрами оборони США, Великобританії, Франції і Туреччини говорив про можливе застосуванням Україною "брудної бомби".

В американському Інституті вивчення війни (ISW) назвали заяви Шойгу залякуванням на тлі військових невдач і зауважили, що вони є продовженням давньої інформаційної кампанії Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies