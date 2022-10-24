​Заяви Шойгу про "брудну бомбу" – це залякування та проводження інформаційної кампанії Росії, – ISW

РосЗМІ поширили цю заяву, а представники США, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу намагався уповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні та послабити НАТО під час телефонних розмов із чотирма міністрами оборони Альянсу (США, Великої Британії, Франції, Туреччини).

Про це пише у своєму звіті 23 жовтня американських інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що під час трьох із розмов Шойгу говорив про можливе застосуванням Україною "брудної бомби".

В ISW назвали заяви російського міністра залякуванням на тлі військових невдач і зауважили, що вони є продовженням давньої інформаційної кампанії Росії. Так, російські державні ЗМІ поширили цю заяву, а представники США, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення. Представники Франції і Туреччини не робили заяв на момент публікації звіту.

"Кремль неодноразово заявляв, що західні держави допоможуть Україні провести атаку із застосуванням зброї масового знищення під чужим прапором. У квітні Міноборони РФ заявило, що має інформацію про те, що США готують провокації для звинувачення збройних сил РФ у застосуванні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї. У своїй промові перед вторгненням 24 лютого Путін заявив, що Україна готується до ядерного нападу на Росію, а російські державні ЗМІ неодноразово стверджували, що західні держави підтримують розробку Україною ядерної зброї та планують атаки під чужим прапором", – йдеться у звіті.

Російські звинувачення на адресу України пролунали на тлі повідомлень про те, що війська РФ можуть залишити правобережну частину Херсонської області. Командувач загарбників генерал Сергій Суровікін заявив про можливість "непростих рішень". Деякі коментатори вважають, що він мав на увазі залишення Херсона, але є й ті, хто побачив у його словах сигнал про готовність застосування ядерної зброї.

"Брудна бомба" – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом і заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Києвом провокацій із застосуванням так званої "брудної бомби".

"Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко", – наголосив Зеленський.