Ексміністр фінансів Британії Сунак лідирує за кількістю консерваторів, які підтримали його у парламенті, - ВВС

На його підтримку висловилися 147 парламентаріїв, за колишнього прем’єр-міністра Джонсона - 57.

Станом на вечір неділі 228 із 357 депутатів-консерваторів парламенту Великої Британії публічно заявили про свою підтримку кандидатур на посаду лідера партії та прем’єр-міністра.

Про це повідомляє ВВС.

Наразі за ексміністра фінансів Ріші Сунака висловилися 147 парламентаріїв, за колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона - 57, лідерку Палати громад Пенні Мордант - 24.

Багато інших депутатів можуть не оголошувати, кого підтримують, частина з них ще можуть повідомити про свої рішення, тому очікується, що цифри швидко змінюватимуться.

Мордант та Сунак - двоє кандидатів, які на цей момент підтвердили свою участь у перегонах.

Партійні правила змагання за лідерство означають, що всім кандидатам потрібна підтримка принаймні 100 депутатів однопартійців до понеділка, щоб залишитися в перегонах.

Вже 24 жовтня шляхом голосування серед депутатів визначать двох фаворитів. Із 25 по 28 жовтня відбудеться онлайн-голосування серед 170 тисяч членів Консервативної партії по всій Великій Британії. Вони й визначать, хто стане новим прем'єр-міністром.

Раніше Reuters повідомляв, що Джонсон отримав 100 необхідних голосів підтримки.

Сьогодні ексміністр фінансів Великобританії Ріші Сунак офіційно оголосив про своє висунення на посаду прем'єр-міністра та очільника Консервативної партії.