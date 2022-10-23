Ізраїль знищив ракетами у Сирії місце збору іранських безпілотників

Ополченці та Іран контролюють військовий аеропорт у Дамаску.

Ізраїльські ракети знищили логістику та обладнання, яке використовували для складання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту Дамаска у Сирії.

Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

Згідно з джерелами SOHR, Ізраїль знищив місце збору іранських дронів ракетним обстрілом.

Поки що про постраждалих не відомо.

Раніше - у січні цього року - партії зброї, боєприпасів та деталей для виробництва дронів прибули у військовий аеропорт Дамаска.

Як відомо, Іран підтримує ополченців у Сирії. Вони повністю контролюють згаданий аеропорт.

Нагадаємо, на початку лютого ізраїльські військові атакували ракетні батареї в Сирії, після того як у бік Ізраїлю була випущена зенітна ракета під час удару по Дамаску.

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