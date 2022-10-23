Росія утримує в Чорному та Середземному морях сім носіїв "калібрів" із загальним залпом 100 ракет

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох ворожих кораблів та катерів.

Росія утримує в Чорному та Середземному морях сім носіїв "калібрів".

Про це повідомили в пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі перебувають два кораблі, сумарний залп яких становить 24 ракети.

У Середземному країна-агресор утримує 13 кораблів, з них 5 - носії "калібрів", яких налічується 76 ракет.

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох ворожих кораблів та катерів.

Тим часом прохід Керч-Єнікальською протокою до Чорного моря в інтересах Росії здійснили 33 судна (з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор). А до Азовського попрямували 49 суден. 10 із них рухалися з Босфору.

Нагадаємо, за минулу добу рашисти завдали 32 ракетні та 25 авіаційних ударів, крім цього, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.