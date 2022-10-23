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На Волині світло повернули 91 тисячі споживачів

Частково без електропостачання залишаються Луцьк і Ковель.

На Волині світло повернули 91 тисячі споживачів
Фото: t.me/luhanskaVTSA

У Волинській області тривають роботи з відновлення електропостачання споживачам, які залишились без світла у результаті ударів росіян по енергооб’єктах 22 жовтня.

Про це у Телеграм написав голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Голова Волинської ОВА повідомив, що роботи ремонтних бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі. Станом на ранок 23 жовтня в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів. За словами Погуляйка, використовуються всі можливі резервні схеми живлення.

Наразі частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району. У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги. Голова ОВА зазначив, що можлива почергова подача живленням деяким споживачам, і закликав мешканців з розумінням поставитися до цієї ситуації.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляли про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару об‘єкт енергетики у Волинській області фактично знищений. 

Після ракетного удару у Рівному не вистачало напруги у мережах. Місцевих мешканців просили не включати прилади, окрім зарядних пристроїв.

У компанії "Укренерго" повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня. 

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.

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