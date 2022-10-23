Сьогодні вранці російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Російські окупанти продовжують чинити терор. Вранці вдарили по Нікополю з РСЗВ. Попередньо – троє людей постраждали, є пошкодження будівель. Також сталася пожежа. Деталі уточнюються”, – розповів він.

Оновлено. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що поранення отримали п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд.

"У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств", – додав очільник ОВА.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, уночі Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожий дрон Shahed-136. Безпілотник збили у Нікопольському районі.