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Уранці росіяни вдарили по Нікополю з РЗРВ, п'ятеро людей отримали поранення (оновлено)

Пошкоджені будинки, дитячий садок, приватні підприємства. 

Уранці росіяни вдарили по Нікополю з РЗРВ, п'ятеро людей отримали поранення (оновлено)
Фото: Микола Лукашук у Telegram

Сьогодні вранці російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Російські окупанти продовжують чинити терор. Вранці вдарили по Нікополю з РСЗВ. Попередньо – троє людей постраждали, є пошкодження будівель. Також сталася пожежа. Деталі уточнюються”, – розповів він.

Оновлено. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що поранення отримали п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд. 

"У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств", – додав очільник ОВА.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

 

Нагадаємо, уночі Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожий дрон Shahed-136. Безпілотник збили у Нікопольському районі.

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