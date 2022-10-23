Головне за ніч. Неділя, 23 жовтня

Відбиті атаки противника на Луганщині та Донеччині, збиті "шахіди" над Миколаївщиною, ворожий обстріл Запоріжжя, Україна на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Ніч на неділю минула спокійніше, ніж попередня, однак без ворожих обстрілів не обійшлося.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Минулої доби російські окупанти знову вдалися до масованого обстрілу критичної інфраструктури та житла цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Більш як половина крилатих ракет та ударних БпЛА були збито Силами оборони України.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 23 жовтня – у нашій новині.

Уночі 23 жовтня російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе (попередньо Shahed-136), населені пункти поблизу міста – ракетами С-300.

За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, один із дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також ракетного обстрілу зазнало одне з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК “С-300” пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

У ніч на 23 жовтня противник атакував ударними дронами-камікадзе й інші південні області.

Силами та засобами протиповітряної оборони ПК "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками ПК "Схід" та ПК "Центр" на сході та півночі України.

"Бавовна" в Енергодарі: міський голова Дмитро Орлов повідомив про обстріл готелю, який користувався популярністю у росіян і колаборантів.

“Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель «Аліса» і пошкодження закладу”, – розповів мер, додавши, що наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

Керівництво “Мотор Січі” підозрюють у постачанні військових товарів для російської авіації. Президент В'ячеслав Богуслаєв та начальник департаменту підприємства діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації “Ростех”, заявили у СБУ.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора, стверджують в Службі безпеки України.

Більше інформації – в нашій новині.

Нагадаємо, вчора президента компанії “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді.

У Франкфуртському книжковому ярмарку у Німеччині взяли участь більше 40 українських видавництв, відомі письменники та публіцисти, історики.

“Дуже добре Україна була представлена цього тижня у Франкфурті на найбільшому в Європі й одному з найбільших у світі книжковому ярмарку. Це не просто подія для видавничого бізнесу та письменників. Це один із ключових європейських дискусійних майданчиків і впливова інформаційна подія”, – повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

Перша леді України Олена Зеленська представила на ярмарку свої проєкти підтримки освіти й культурної сфери. Йдеться зокрема про ініціативу “Книжки без кордонів” – забезпечення дітей наших вимушених переселенців книгами українською мовою і про проєкт “Українська книжкова поличка”, представлений уже у 20 країнах світу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті. Сподіваємося, добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!