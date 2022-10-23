У Франкфуртському книжковому ярмарку у Німеччині взяли участь більше 40 українських видавництв, відомі письменники та публіцисти, історики.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Дуже добре Україна була представлена цього тижня у Франкфурті на найбільшому в Європі й одному з найбільших у світі книжковому ярмарку. Це не просто подія для видавничого бізнесу та письменників. Це один із ключових європейських дискусійних майданчиків і впливова інформаційна подія”, – зазначив він.

Перша леді України Олена Зеленська представила на ярмарку свої проєкти підтримки освіти й культурної сфери.

Зокрема, йдеться про ініціативу “Книжки без кордонів” – це забезпечення дітей наших вимушених переселенців книгами українською мовою і про проєкт “Українська книжкова поличка”, що представлений уже у 20 країнах світу.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у німецькій мережі супермаркетів продають книги українських видавництв. Договір про співпрацю підписав у Мюнхені директор державного видавництва "Мистецтво" Сергій Поночовний.