Договір про співпрацю підписав у Мюнхені директор державного видавництва "Мистецтво" Сергій Поночовний.

У мережі німецьких супермаркетів Hugendubel з’явилися в продажу книги українських видавництв.

Про це йдеться на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Для цього директор державного видавництва "Мистецтво" Сергій Поночовний за підтримки Держкомтелерадіо підписав у Мюнхені договір про співпрацю з мережею німецьких супермаркетів Hugendubel.

У Держкомтелерадіо зазначили, що Hugendubel складається з кількох сотень магазинів і є однією з найбільших у Європі.

"Відтепер у книжкових відділах супермаркетів, які є в усіх землях Німеччини, можна придбати книги державних українських видавництв «Мистецтво», «Либідь», «Веселка» та приватних «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «АртЕк», «Видавництво Старого Лева», «Картуш», «Фоліо». На полицях магазинів є художня література для дітей і дорослих, науково-популярні видання, мистецькі альбоми", – розповіли в комітеті.

Тепер українські вимушені переселенці, а також представники української діаспори зможуть придбати книги рідною мовою.

Фото: Держкомтелерадіо

Фото: Держкомтелерадіо

Нагадаємо, на стримінговій платформі Netflix можуть зʼявитися до 14 українських фільмів.

Тим часом 48 українських проєктів отримали гранти від Netflix на розробку сценаріїв в межах програми у співпраці з Українською кіноакадемією та House of Europe.