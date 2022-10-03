У мережі німецьких супермаркетів Hugendubel з’явилися в продажу книги українських видавництв.
Про це йдеться на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
Для цього директор державного видавництва "Мистецтво" Сергій Поночовний за підтримки Держкомтелерадіо підписав у Мюнхені договір про співпрацю з мережею німецьких супермаркетів Hugendubel.
У Держкомтелерадіо зазначили, що Hugendubel складається з кількох сотень магазинів і є однією з найбільших у Європі.
"Відтепер у книжкових відділах супермаркетів, які є в усіх землях Німеччини, можна придбати книги державних українських видавництв «Мистецтво», «Либідь», «Веселка» та приватних «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «АртЕк», «Видавництво Старого Лева», «Картуш», «Фоліо». На полицях магазинів є художня література для дітей і дорослих, науково-популярні видання, мистецькі альбоми", – розповіли в комітеті.
Тепер українські вимушені переселенці, а також представники української діаспори зможуть придбати книги рідною мовою.
Нагадаємо, на стримінговій платформі Netflix можуть зʼявитися до 14 українських фільмів.
Тим часом 48 українських проєктів отримали гранти від Netflix на розробку сценаріїв в межах програми у співпраці з Українською кіноакадемією та House of Europe.