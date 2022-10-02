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Безпілотники шпигували за тренуванням українських військових у Німеччині

Безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти.

Безпілотники шпигували за тренуванням українських військових у Німеччині
Фото: Мінцифри

Невідомі особи, ймовірно, намагалися шпигувати за тренувальним полігоном Бундесверу "Вільдфлекен" за допомогою безпілотників в ніч з 30 вересня на 1 жовтня. Українські військові навчаються там на бронеавтомобілях Dingo.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після виявлення безпілотників у безпосередній близькості від військового полігону на кордоні між Баварією і Гессен була проведена поліцейська операція, розслідування триває.

Безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти. Водночас стверджується, що "жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було". Хто стоїть за ймовірним стеженням за українськими військовими, в міністерстві оборони не повідомили, але неофіційно підозрюють, що це може бути Росія.

Нагадаємо, що це не перший подібний випадок. Наприкінці серпня стало відомо, що російські спецслужби створили агентурну мережу в європейських країнах, зокрема Німеччині, де збирали інформацію про озброєння, яке готується для постачання Україні, й про тренування українських військових.

А 9 серпня Росія вивела на орбіту іранський супутник, який може використовуватися для стеження за Україною.

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