Росія вивела на орбіту іранський супутник, через який може шпигувати за Україною, – ISW

9 серпня Росія вивела на орбіту іранський супутник, який може використовуватися для стеження за Україною.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Супутник дистанційного зондування “Хаям” на орбіту вивела ракета "Союз" з космодрому Байконур у Казахстані.

За словами очільника Іранського космічного агентства Хасана Саларієха, роздільність здатність камери супутника – один метр.

Супутник вже почав транслювати дані телеметрії.

Іранські офіційні особи заперечили, що інша держава зможе отримати доступ до супутникового каналу, але представники західної розвідки стверджують, що російська влада збереже доступ до нього.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, офіційні особи США та Близького Сходу ще в червні 2021 року заявили, що РФ готується відправити російські супутники до Ірану, що розширить загальні можливості Тегерану зі спостереження на Близькому Сході та за його межами.

Раніше ISW повідомляв, що Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.