Окупанти проводили наземні атаки на півночі та південному заході від Донецька

Російські війська вели наземні атаки на південному сході від Сіверська та навколо Бахмута.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Окупанти також проводили наземні атаки на півночі та південному заході від Донецька поблизу кордону Запорізької та Донецької областей.
Нагадаємо, 10 серпня вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".
Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.
Також стало відомо, що ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів в Новоалексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького на Херсонщині.