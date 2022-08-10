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Окупанти проводили наземні атаки на півночі та південному заході від Донецька

Атаки велися також на південному сході від Сіверська та навколо Бахмута.

Окупанти проводили наземні атаки на півночі та південному заході від Донецька
Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція України у Telegram

Російські війська вели наземні атаки на південному сході від Сіверська та навколо Бахмута.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти також проводили наземні атаки на півночі та південному заході від Донецька поблизу кордону Запорізької та Донецької областей.

“Декілька великих вибухів пролунало на російських позиціях під Севастополем і на північ від Криму, але Росія не звинувачувала в них Україну, і Україна не брала на себе відповідальність за них”, – йдеться у повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, 10 серпня вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

Також стало відомо, що ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів в Новоалексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького на Херсонщині.

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